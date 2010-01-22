



Опубликовано: 11 April, 2013

В разделе: Традиции

4-го апреля в Китае отмечался один из национальных праздников — Цинмин, или День уборки могил.

Читать далее »

Опубликовано: 8 October, 2012

В разделе: Религия

В воскресенье вечером в ежегодное паломничество в Мекку (Саудовская Аравия) из северо-западного Нинся-хуэйского автономного района отправилось общей сложности 332 мусульманина.

Читать далее »

Опубликовано: 23 April, 2012

В разделе: Вооруженные силы

Вчера, 22-го апреля, заместитель начальника главного штаба ВМС РФ контр-адмирал Леонид Суханов объявил о начале совместных российско-китайских военно-морских учений.

Читать далее »

Опубликовано: 10 February, 2012

В разделе: Общество

Тяньцзинь — Дважды в неделю мать и бабушка возят трёхмесячного Сяомуцзы (Xiaomuzi) на плавание в центр раннего развития «Найэр» («Naier»).

Читать далее »

Опубликовано: 17 December, 2011

В разделе: История

Исследователи мусульманской культуры из северо-западной провинции Ганьсу сообщили, что обнаружили наиболее раннюю рукопись Корана на китайском языке — она была завершена в 1912 г.

Читать далее »

Опубликовано: 21 November, 2010

В разделе: Общество

Как сообщила в субботу «Beijing Morning Post», в течение ближайших пяти лет с проблемой старения столкнётся Пекин, имеющий ограниченный опыт в борьбе с этим явлением.

Читать далее »

Опубликовано: 24 March, 2010

В разделе: История

Археологи из восточной провинции Цзянси обнаружили руины древнего города, существовавшего около 2000 лет назад при династии Восточная Хань.

Читать далее »

Опубликовано: 24 March, 2010

В разделе: Государство, Туризм

По словам одного из высокопоставленных чиновников, культурному туризму в Китае предоставлена прекрасная возможность для развития на фоне благоприятной политики и растущего спроса.

Читать далее »

Опубликовано: 25 February, 2010

В разделе: Происшествия

Как сообщили местные власти, по меньшей мере 23 человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,1, поразившего во вторник юго-западную провинцию Юньнань.

Читать далее »

Опубликовано: 22 January, 2010

В разделе: Разное

Как сообщила в 14-го января администрация, национальный стадион под названием «Птичье гнездо» получил доход в размере 370 млн. юаней (54,2 млн. $) со времени проведения в 2008 г. Олимпийских игр.

Читать далее »