День уборки могил: традиционные блюда
Опубликовано: 11 April, 2013
В разделе: Традиции
4-го апреля в Китае отмечался один из национальных праздников — Цинмин, или День уборки могил.
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Больше китайских мусульман отправляется в Мекку
Опубликовано: 8 October, 2012
В разделе: Религия
В воскресенье вечером в ежегодное паломничество в Мекку (Саудовская Аравия) из северо-западного Нинся-хуэйского автономного района отправилось общей сложности 332 мусульманина.
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Китай и Россия начали совместные военно-морские учения
Опубликовано: 23 April, 2012
В разделе: Вооруженные силы
Вчера, 22-го апреля, заместитель начальника главного штаба ВМС РФ контр-адмирал Леонид Суханов объявил о начале совместных российско-китайских военно-морских учений.
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Молодые китайские родители выступают за раннее развитие детей
Опубликовано: 10 February, 2012
В разделе: Общество
Тяньцзинь — Дважды в неделю мать и бабушка возят трёхмесячного Сяомуцзы (Xiaomuzi) на плавание в центр раннего развития «Найэр» («Naier»).
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На северо-западе Китая обнаружен наиболее ранний перевод Корана на китайский язык
Опубликовано: 17 December, 2011
В разделе: История
Исследователи мусульманской культуры из северо-западной провинции Ганьсу сообщили, что обнаружили наиболее раннюю рукопись Корана на китайском языке — она была завершена в 1912 г.
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Население Пекина постепенно стареет
Опубликовано: 21 November, 2010
В разделе: Общество
Как сообщила в субботу «Beijing Morning Post», в течение ближайших пяти лет с проблемой старения столкнётся Пекин, имеющий ограниченный опыт в борьбе с этим явлением.
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На востоке Китая обнаружены руины древнего города
Опубликовано: 24 March, 2010
В разделе: История
Археологи из восточной провинции Цзянси обнаружили руины древнего города, существовавшего около 2000 лет назад при династии Восточная Хань.
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Китай поддержит культурный туризм
Опубликовано: 24 March, 2010
В разделе: Государство, Туризм
По словам одного из высокопоставленных чиновников, культурному туризму в Китае предоставлена прекрасная возможность для развития на фоне благоприятной политики и растущего спроса.
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23 человека пострадали от землетрясения на юго-западе Китая
Опубликовано: 25 February, 2010
В разделе: Происшествия
Как сообщили местные власти, по меньшей мере 23 человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,1, поразившего во вторник юго-западную провинцию Юньнань.
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Стадион «Птичье гнездо» собрал 370 млн. юаней после Олимпийских игр
Опубликовано: 22 January, 2010
В разделе: Разное
Как сообщила в 14-го января администрация, национальный стадион под названием «Птичье гнездо» получил доход в размере 370 млн. юаней (54,2 млн. $) со времени проведения в 2008 г. Олимпийских игр.
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